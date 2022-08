¡Paciencia!

La gente sufriendo y tirando “hate” a Jacky Guzmán porque anunció que regresa a la televisión. ¡Señores! Si no les gusta ver a la “mijita”, pues sencillo, no le presten atención a las publicaciones relacionadas con ella y cuando estrene el programa, no lo vean. A la gente todo le molesta. No sean así, creo que si ella regresa a la televisión, no le afecta a nadie.

Bien, pero...

Carolina Castillo y Pablo Brunstein celebraron su primer año de casados por lo civil. ¡Eso es bueno! Pasaron, al parecer bien, estos primeros 12 meses juntos, que suelen ser difíciles, porque aguantarse todos los días no es tarea fácil. Ellos dicen que están felices. Se dedicaron unas palabras, pero pienso que él no debió escribir: “Él que no se iba a casar”, la dañó. No me gustó.

Eso está bien

No me agrada el comportamiento de Tatiana Vélez, pero, esta vez, le envío un aplauso de pie por esa decisión de no mostrar el rostro de su bebé. Es su hija, no tienen por qué llamarla novelera, solo quiere proteger a su pequeña y eso está más que bien. Ojalá ahora que es madre cambie y se ponga juiciosa, ya no es una niña. Este primer paso es atinado.