Quédese tranquila

He quedado sorprendida con el comentario de Liz Baila sobre el nuevo tema de “La Bichota”. Yo aplaudo a Liz porque decidió acercarse más a Dios, eso está bien. Pero, creo que se está pasando. Es bueno que ella vaya por ese camino, pero no debe andar satanizando el trabajo de la artista. Aunque ella haya decidido cambiar, muchos conocen su pasado y le van a tirar “hate”.

¡Cuidado!

Qué bueno que Polo Polo y su pareja hayan salido al paso para desmentir que no son ellos los que andan pidiendo plata en las redes sociales. Pero, también me pregunto: ¿Qué le pasa a la gente? ¿Aún siguen cayendo en estas estafas? ¡Señores, tienen que andar alerta y más en este tiempo! Debemos dudar hasta de la gente que conocemos. Más malicia, por favor.

¿Quién los entiende?

La verdad no entiendo a la gente, si “La Gallina Fina” no hace, la critican y sí la cantante hace algunas obras sociales, también hablan de ella. Por suerte a la hermana de Samy Sandoval todo le resbala. Usted siga haciendo sus donaciones que hay muchas personas necesitadas y pocos que quieren colaborar. Me alegra que usted ayude y al bagazo poco caso.