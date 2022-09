¡Puro amor!

Yo también me uno a los halagos que le están enviando a la novia de K4G, pues es bien guapa la muchacha. Además, se ven felices. Un aplauso de pie para ambos, qué envidia, pero de la buena. Por otro lado, hay que admirar que la “mijita” se muestra tal como es, sin filtro. Nada de andar escondiendo sus estrías, hubiese sido otra se hace un “photoshop”.

Más bien

¡Vaya, vaya! Me ha gustado el nuevo “look” de Anyuri, sin duda se ve muy guapa. Aunque su música no me agrada, no puedo restarle puntos a que su cambio la ha favorecido. La “mijita” es guapa. Solo que le faltaba asesoramiento y ahora parece que se lo están dando. Eso está bien. Ahora falta una guía para su música, porque a veces no sabe por dónde va tabla.

Felicidades

Oye, más bien, “La Peque” sube como espuma con La Sucursal, ahora tendrá otra tienda en El Dorado, al parecer esos números de las ventas están en ascenso. Me alegra por ella, que está cumpliendo uno de sus sueños. Siga así, trabajando duro por lograr sus metas y por expandir su negocio. Al parecer ha sabido administrar su negocio.

Felicidades.