“La Cuchita” sigue causando furor en las redes. Una de sus últimas publicaciones donde luce un “bikini” causó revuelo. Aún no comprendo por qué muchas artistas, no solo Anyuri, publican estas fotos. Si quieren ganar seguidores busquen otro talento, por ejemplo, con buena música, pero siempre optan por salir con “poca ropa”. Aclaro, es guapa, pero por qué esas fotos.

No sé si serán cosas mías o a Doralis Mela se le están “subiendo los humos”. La siento un poco más altanera, yo sé que ella no se debe dejar de nadie, pero “mijita” no le haga caso a la gente, porque siempre van a hablar. No pierda su tiempo, usted es inteligente y guapa, al bagazo poco caso, usted para adelante. Si usted se siente bien con sus cirugías, lo demás no importa.

Karen Peralta sigue muy guapa, el embarazo le ha caído bien. Me encanta verla presentando el “Reto de Trovadores”, quién mejor que ella para llevar ese programa. Ella conoce de verdad de qué se habla en ese programa. Es bella, además, su vestimenta es hermosa y le queda a la perfección. Simplemente simpática. Siga así que lo está haciendo bien.