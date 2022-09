Sí y no

Bueno, la música de Alejandro Torres me gusta, el “mijito” está subiendo como espuma y qué bueno que fue el abanderado de los 167 años de la Fundación de Capira. Pero, su “outfit” desatinado. Yo sé que para gustos los colores, pero a él sí que le encantan los “colores”. Para estos eventos no le lucía ese atuendo, hubiese pedido asesoría a alguien. Digo yo.

¡Ay no!

A Natalia González no la vuelvan a invitar a “Pasapalabra”, qué fraude. No le va bien en eso. No sé que le pasaba, pero los chicos perdieron varios puntos por sus equivocaciones. Y si va a ir de nuevo trate de concentrarse, no me parece que los concursantes pierdan tantos puntos. Creo que algunos piensan que van es a taquillar, no es así.

A ponerse pilas.

Oye, pero...

La gente sí molesta. Todos tenemos derecho a enderezar nuestro camino, “El Tachi” es uno de ellos, está empezando a triunfar en su música tras salir de la cárcel, no veo nada de malo que sus simpatizantes resalten que se fue de viaje a Costa Rica y que le fue bien en el evento del 10 de septiembre, cuando regresó formalmente a la música. Dejen al “mijito”.