No sé

No me agradó ese TikTok que publicó Spencer Regueira, aunque lo hizo ver como una broma, al final parecía más una indirecta que una broma. Fue algo que le salió del alma. Sentí que insinuó que su ex Male Sucre le quitó todo, ya eso es algo privado, si pasó o no, es asunto solo de ellos. No sé “mijito”, creo que no estuvo bien esto. No lo vuelva hacer.

¡Santo!

Hay gente mala, le han dicho de todo a Elizabeth Grimaldo tras la noticia de que la cinta “Algo Azul”, que ella protagoniza, está en Prime Video. De una vez la gente se acordó de la beca que la llevó a estudiar cine en Estados Unidos. ¡Santo! Dicen que fue por el gusto porque la “mijita” no actúa nada bien. Digo, sus actuaciones no son para decir “¡Wao”, pero no son tan malas.

Nada nuevo

Yo creo que ya medio Panamá sabía que el Águila, en “La Máscara”, era Delyanne Arjona, no hubo muchos sorprendidos con la noticia. Además, noté como algo raro. Luego que le quitaron la máscara a la “chef”, no vi esa conexión con los jurados. Se vio bien extraño. ¿Será que pasaba algo? En fin, Delyanne hizo un buen trabajo mientras duró en el programa.