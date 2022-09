¿Malentendido?

Qué bueno que Male Sucre dio su opinión sobre aquel TikTok de su ex, donde insinuaba que ella le había quitado todo cuando se separaron. Male dice que no era con ella, que solo era un chiste para la red social. Y asegura que Spencer le pidió disculpas por el malentendido. Bueno, ya me tranquilizo, porque si ella lo dice, debe ser verdad. Me alegra que haya sido un malentendido.

Muy chistosa

Me encantan los cuentos de Sandra Sandoval en su viaje a Europa. Se sale con cada cosa, pero qué bueno que no ande fingiendo por allá, como lo hacen otras. Hay unas que ni saben pedir en un restaurante, pero taquillan la foto y han pasado pena pidiendo el menú. “La Gallina Fina” sí es sincera y me gusta que comparta sus vivencias con sus seguidores.

Mentira no es...

Oye, la One Two tiene la boca llena de razón, gente ridícula firmando libros de condolencias por la muerte de la Reina Isabel II. Es una tontería, ni conocían a la monarca y solo quieren taquillar. Muy feo eso. Hasta se han vestido de negro, mínimo eran íntimos de la reina. ¡Ay no! Hay gente bien desubicada. No hagan eso que no está bien. One Two, dijo algo muy cierto.