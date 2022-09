¿De esta agua no beberé?

¿De esa agua no beberé? En el pasado Adriana de La Guardia dijo que nunca iba abrir una OnlyFans, sin embargo, se unió a las filas de las caras del patio que venden contenido en la plataforma. No entendí, ahora anda buscando quién la ayude para cobrar la platita, "mami" si va hacer las cosas hágalas bien, ¿no puedo creer que no haya investigado antes cómo es el asunto.

¡Susto!

“La calle no está para humanos”, como dice Japa. No quiero ni imaginar la angustia y la desesperación que vivió el Chollykid con lo del secuestro de su madre, algunos pensaron que se trataba de una broma, pero el “mijito” informó que su progenitora está sana y salva, y agradeció a las autoridades por la cooperación y a quienes tuvieron pendiente.

La taquilla

Llevar una relación de forma pública y exponer hasta el mínimo detalles es un arma de doble filo y algunos chollywoodenses aún no lo entienden. Stevens Joseph y la persona con la tuvo una relación por cinco años han hecho un drama de su ruptura, él tiró paz y amor en un comunicado, mientras que su ex fue más ácida, prometió una explicación que nunca llegó.