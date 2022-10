¡Ay no!

La gente si hace escándalo por tonterías, desde el fin de semana vienen comentando sobre la cuenta de OnlyFans que tiene Ana Blanco. Digo, es asunto de la “mijita” si quiere tener esta página, si quiere mostrar o no, es problema de ella. No se por qué tanto alboroto. ¡Qué barbaridad! Además, ni que ella fuera la primera en tener una cuenta de estas. ¡Ya déjenla!

¡Así es!

Razón tienen aquellos que dicen que Delia Muñoz está guapa. La presentadora de noticias es simpática y todo le queda bien. Además, no anda enseñando tanto (solo a veces), sus vestuarios son bellos y le se le ven espectaculares. Su cabello siempre está arregladito y un maquillaje atinado. A ese asesor de la periodista deben aumentarle el sueldo, hace un buen trabajo.

Se pasan...

No sé por qué algunos tienen la mala costumbre de decirle a Liza Hernández “vieja”, ella podrá tener sus años, pero se ve mejor que una joven de 20. Además, quién dijo que ser mayor es un pecado, los que piensan así están pobres de mente. Con retoques estéticos o no, Liza es muy guapa. No se por qué tanto dolor. Vivan su vida. Ella es feliz y bonita.