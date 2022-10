Sí y no...

Siento que Karina Linnett va por buen camino en el segmento “ShowTvn”. No obstante, sí hay cositas que aún debe mejorar. Por ejemplo, no se ve tan natural al mirar el telepronter, se nota de inmediato que está leyendo. Esto no debe ser. Por otro lado, si ella misma busca las noticias, debe hacer una mejor elección. Solo es un consejo, no es “hate”.

¡Nada nuevo!

¡Todo está caro! Eso no es noticia, pero no coincido con Marelissa Him de que hemos normalizado pagar altos precios, siempre hay opciones, si usted considera que no puede pagar un producto o servicio puede optar por ir a otro lugar, uno se arropa hasta donde la manta le dé. La cosa está difícil, sin embargo, buscando se encuentran lugares económicos.

Bien

Muy bien Kathy Phillips, usted tómese su tiempo para tratar su estrés. Además, no es la primera y de seguro no será la última persona a la que el estrés le hace una mala jugada. Y usted está actuando como debe ser. No le importe el qué dirán, ya sabe que siempre habrá gente que hable de más o que digan cosas que no tienen ni sentido. Mis mejores vibras.