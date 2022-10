Si molestan

Hay gente que si molesta, dejen a Sandra Sandoval en paz. Si la “mijita” sale con maquillaje molestan y si no usa también hay unos tirándole “hate”, qué pasa. Dejen vivir a la gente, por suerte que a ella no le molesta lo que digan. A ella todo lo resbala. Pero, aunque sea así, no deberíamos prestar atención a esos detalles. Para mí, ella se ve guapa con su maquillaje y si sale sin él, es su problema.

Muy bien...

Bueno, Laura de Sanctis no quedó entre las Top 20 de Miss Grand, pero su representación estuvo por todo lo alto. La panameña supo defenderse en el escenario, lo dio todo. Lució espectacular. Pero a veces se gana y en otras se pierde y hay que aceptar que aunque en el concurso no ganó, sí entre los panameños que la eligieron para que representara al país. Muy buen trabajo “mijita”.

¡Qué locura!

¡Ay Kenny Dancer, “La Ministra”! Me dio mucha risa verlo desfilando con la banda La Primavera, lo hizo bien. Pero, él en todo quiere estar metido. Bueno, así funciona este negocio no pueden salir de los medios y las redes porque se van al suelo, deben mantenerse vigente e innovando, que siempre se diga algo de ellos. A la gente también le gustó verlo desfilar y sacó más de una sonrisa.