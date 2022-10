Atrevidos...

La gente es bien atrevida, dejen que Alejandro Torres le ponga el nombre que desee a su hija, por qué lo atacan. Señores, son los hijos del artista, no de ninguno de nosotros. ¡Muy feo eso! Dejen vivir. Además, Nazareth es hasta un nombre bonito. A mí sí me gusta ese nombre. Deseo lo mejor para usted y su familia. También lo felicito por su gran trabajo en las tarimas.

¡Oh no!

No sé por qué a Flor Mizrachi le ha costado aceptar que su comentario contra el diputado Juan Diego Vásquez no estuvo atinado. ¿De qué otra forma podría referirse el diputado de su exnovia? Sí, opino igual que muchos, fue un mal chiste. Ahora ella quiere venir a arreglar el asunto de la ex. Creo que él usó la palabra adecuada. Ya el otro tema si es un gran problema.

Normal...

Siento que Doralis Mela es una de las presentadoras de televisión que ha cambiado mucho, ya no tiene el carisma de antes. Como decimos en buen panameño “los humos se le han ido a la cabeza”. Ya no es tan humilde como antes. Ahora anda estirada y a veces pienso que cuando saluda a alguien del público lo hace porque no tiene otra opción.