Mira tú...

La verdad no me sorprendió ver la foto con la que Liza Hernández felicitó a su ex Joako, ella es así. ¡Ojo! Y no está mal. A ella no le importa el qué dirán, ella es feliz y punto. Cada quien vive su vida a su manera. No la criticó. Vi por ahí que la gente anda insinuando que volvió con Joako. ¿Quién sabe? Pero, sí es así, que sean felices. Es asunto de ellos dos.

Unidas

Me encantó ver a Alexa Chacón junto a Carolina Dementiev en la carrera allá en Nueva York (Estados Unidos). Se veían bien lindas. Así deben ser los amigos, juntos en los distintos momentos de su vida. Aunque la gente diga que Alexa es media novelera, este acto con su amiga me conmovió. Espero que aún sigan disfrutando de esta ciudad, se lo merecen.

Madurez

Y hablando de las exparejas que son felices “juntas, pero no revueltas”, tengo que mencionar a Jacky Guzmán. ¡Eso es un nivel de madurez que a muchas les hace falta! Todo sea por su pequeña. Es que no tienen por qué llevarse mal ella y JJ Urriola, ya no son pareja, pero sí son padres de una niña. Me agrada, porque la pequeña tiene que haberla pasado bien con ellos.