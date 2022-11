¡Ay no!

Ya empezaron a hablar de que “Sech” subió de peso. Bueno, puede ser cierto, pero debemos tener cuidado al hablar de este tema, pues no sabemos cómo se siente él y esto le puede afectar su salud mental. Además, no sabemos si es por algún problema que tenga que no le permite mantener el peso que había perdido. Así que es mejor omitir comentarios hirientes.

Muy bien

Me gustó ver que Lula López habló de su experiencia con los biopolímeros en sus labios. Aunque fue hace años no está de más que toque el tema para hacer conciencia en la sociedad para que tengan cuidado. A mí me agrada el contenido de Lula en sus redes sociales, aunque hay gente que le tira “hate”, pero a ella todo le resbala y eso está muy bien.

No se pase...

No me había fijado bien, pero esas pestañas de Roseta Bordanea a veces se pasan de lo larga, no debe exagerar “mijita”. Usted es guapa, pero a veces esas pestañas le hacen intriga. No es que se le vean mal, sino que deben ser más “sutiles”. Digo yo, es lo que yo siento cuando la veo. Además, tanto Roseta como sus compañeras deben bajar dos rayas a la gritadera.