Pienso igual...

Estoy de acuerdo con Marelissa Him, en esta ocasión no hay ese sentimiento fuerte por el mundial, la gente está como “apagada”. Soy del grupo que considera que la pandemia ha tenido que ver con este asunto. Hay personas desanimadas batallando con sus problemas personales y no han prestado atención a este evento. Claro, otros pocos sí están atentos.

Dejen vivir

¿Y qué? Si Anyuri tiene un nuevo amor, déjenla. Ella tiene derecho a rehacer su vida. Y si es el que está en la foto, se ve guapo el “mijito”. La verdad el cuento con su ex, ellos solo lo saben. Al parecer se llevan bien y no son ni los únicos ni serán los últimos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver a los ex peleando. Y si su ex anda detrás de ella, también es su asunto.

Más bien...

Oye, la gente está sorprendida al ver a Pili Carrizo, dicen que en un parpadeo creció y que aún la recuerdan en Canta Conmigo hace unos años. Pero, además, están resaltando la belleza de su voz, la cual también ha ido en crecimiento. Enhorabuena para la “mijita” y para su orgulloso papá, el Dr. Gustavo Carrizo. Ojalá siga por ese camino de la música.