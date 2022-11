Bien

Me gustó ver a Brithany Ryce bailando con Bad Bunny. Ella es un personaje. Bailó muy bien. Algunos dicen que fue un tanto vulgar, a mí me pareció normal. En las redes he visto cosas peores y la gente las aplaude. “Mijita”, usted se lució. Además, no cualquiera baila con “El Conejo Malo”, aunque hayan sido solo unos minutos. No es mi tipo de música, pero me alegra por ella.

Felicidades

Oye, digan lo que digan ”Sech” sigue bien pegado y qué bueno que se presentó por estos días en Panamá (con el “Big Boss” y con “El conejo Malo”), su Tierra natal. La gente ha quedado bien contenta. En las redes no paran de echarle flores a “El Peluche”, eso está bien que apoyen a los artistas panameños. Bueno, es que “Sech” ya es de las “grandes ligas”.

Tiene que lucirse

El exguerrero Pablo Brunstein está de vuelta a la pantalla chica. ¡Muy bien por él! Será uno de los presentadores del resumen deportivo del Mundial de Qatar 2022 que dará TVN. Espero que no empiece con su tontería como lo hacía en “¿Quién es la Máscara?” A mí me daba una pereza. Póngase serio que muchos van a estar pendientes de ese programa.