¡Dios!

¡Oye, la gente sí es! No veo nada de malo que Mussetta haya disfrutado del concierto de Bad Bunny desde el “gallinero”. Los boletos en las áreas más cercanas a “El Conejo Malo” estaban muy caras y ella pensó bien las cosas y compró la de las gradas. ¿Por qué se asombran? Ella, junto a Anyuri, no querían gastar más. Dejen a la gente ser, no se metan en que no les importa.

Me agrada

Yo no sé a ustedes, pero a mí me encanta ver a Elvia Muñoz, conocida como “La Chichi de Papa”. Me da una paz interior única. Es algo extraño, no sé si solo serán cosas mías. Ella se ve tan humilde y divertida. Es como del grupo de las personas que no andan con novelería, porque hay presentadoras que solo ponen una cara bonita cuando las están grabando.

Muy bien

Oye, qué cuerpazo en que tiene Julia Honings, se ve que trabaja muy fuerte para mantenerse así. Pero, eso está muy bien. Aparte de verse con ese cuerpo escultural, también está pensando en su salud. Solo le aconsejo que se vaya con calma, no rebase los límites, porque puede ser peligroso para su salud. Ojo, no estoy diciendo que se está pasando, solo se lo menciono.