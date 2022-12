¡Santo!

La gente si sufre calentura ajena, como decía mi abuela. Ahora le dicen a Doris Eleta que se hizo cirugía en los glúteos. Bueno, siempre la he visto en rutinas fuertes en el gimnasio. Además, si la “mijita” pasó o no por el cirujano, a ustedes en qué les afecta. Aunque en lo personal no lo creo, ella lleva una alimentación adecuada y una buena rutina en el “gym”.

Fuerte, pero cierto...

Estoy con Agustín De Gracia, algunas personas opinan sin pensar en las redes sociales. Los comentarios que se emitan deben ser constructivos. Sin embargo, hay personas que van diciendo cosas que no tienen ni sentido. Las redes se han vuelto como un patio limoso. A veces dicen unas locuras que me pongo a pensar qué tienen en la cabeza esos que escriben.

Tiene derecho...

Oye, hay gente mala, no me canso de decirlo. Si Musulini quiso tomarse un tiempo para reflexionar o analizar algún tema personal, quiénes somos para andar juzgando. Aunque, a veces siento que a él le gusta andar “golpeado por la vida”, pero quién no se ha sentido así. Ese que lance la primera piedra. Y sí, imagino que su separación de Anyuri le ha dado duro.