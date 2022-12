No lo creo

No sé si será cierto o no, aunque en lo personal no lo creo. ¿Jacky Guzmán en un amorío con Rafael Lucado? Repito, no lo creo, pero esos son los rumores que andan por ahí tras la foto en la playa. Yo pienso que solo son amigos. Muchos se están adelantando y haciendo una película. No obstante, amanecerá y veremos. Al final es asunto de “La Peque”.

Hacia adelante

Qué bien por el tío Japanese, va a cantar en la Teletón 20-30 y hasta se habla de una gira internacional. ¡Muy bien! Él va con todo, esa es la actitud “mijto”, ojalá le vaya bien en esos planes y sobre todo que siga viento en popa con su recuperación. Lo importante es que Japanese tiene todo el deseo de cantar y luchar por volver hacer el mismo de antes.

Bien

¡Vaya, vaya! “Boza” tiene una nueva canción y al parecer su lanzamiento va por buen camino, ha tenido una buena aceptación por los comentarios en las redes sociales. A mí por el momento no se “me ha pegado”, creo que debo escucharla un poco más. Pero, tampoco es que soy fan número 1. Al parecer a sus seguidores los tiene coreando a todo pulmón.