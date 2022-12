¡No sé!

En lo personal, no me agradó ver a Jhonathan Chávez bailando así con Kiara. Sí, yo sé que es un “show” y que ellos son amigos, pero siento que se pasaron. Demasiado “pegados”. Aunque vi que ella como que quiso apartarse. Igual se vio feo. Bailar es una cosa y andar con la sobadera es otra. Ojo, no quiero decir que tengan algo, solo que bailar así no estuvo bien.

Malos

¡La gente si molesta! Tirándole “hate” a Dímelo Flow, porque se reúne con grandes de la música y consideran que su trabajo no es para andar alabándolo. Además, lo critican porque está subiendo de peso. ¡Ay Dios mío! En qué los afecta que el “mijito” esté con unas libritas de más, creo que es su asunto. Vivan y dejen vivir, él es feliz así, y es lo que importa.

¡Santo!

Birna Julissa Quintero hizo su escándalo porque fue víctima de los amigos de los ajeno. ¡Eso está bien “mijita”! Eran sus cosas. Pero, no puedo creer que hayan personas que vean esto como un chiste y se burlen del mal ajeno. Se pasan, de verdad. A cualquiera le puede ocurrir esto, a veces uno se confía y cae en las manos de los malhechores. No sean así.