¿Hasta cuándo?

Muchos dirán que es su vida, pero, de verdad que hasta dónde va a llegar “La Cuchita” con esa mala manía de andar enseñando de más. “Mijita”, usted no necesita andar mostrando de más para generar, tiene la capacidad de hacerlo con su talento de cantar, aunque a algunos no les guste, pero usted tiene sus fanes, aproveche y siga explotando ese don.

¿En serio?

Ya pasaron varios días desde la final del Mundial Qatar 2022, pero no puedo pasar por alto el “show” de Jesús “Chucho” Barrios, llorando por el triunfo de Argentina. ¿En serio? Creo que se pueden salir las lágrimas, pero llorar de esa manera no creo que era necesario. Comprendo su emoción, no obstante, lo vi como un “espectáculo” para seguir generando en redes.

¡Santo!

La gente no olvida, aún le recuerdan a Margarita Henríquez su relación con Lucho Pérez y le dicen a ella malagradecida porque supuestamente lo dejó y que el “mijito” la acompañó en un momento difícil de su vida. ¡Señores! Margarita solo publicó un mensaje de aniversario para su esposo Jorge Luis, ya Lucho no tiene nada qué ver en este asunto. ¡Basta!