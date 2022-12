¡No sean así!

La gente es bien mala, algunos burlándose de Marelissa Him porque estaba llorando a su mascota. Los que no han tenido una mascota o los que la han tenido y no la han querido lo suficiente no sabrán por lo que está pasando la “mijita”. Además, cada uno vive su dolor a su manera. Marelissa, espero pueda aceptar la pérdida de su bebé perruno, aunque no será fácil.

¡Opa!

Oye, los hermanos Sandoval van con todo para el retorno en la Amanecida de Los Uveros. Con tema nuevo. ¡Vaya, vaya! De seguro será un “hit”. Es que ellos tienen una gran cantidad de adeptos y sus canciones siempre “pegan”, y supongo que esta no será la excepción. Se escucha bien pegajosa y bailable, para ir sacándole brillo a la hebilla. Amanecerá y veremos.

Tontería

No sé por qué arman un escándalo de algo tan tonto como lo es si les gusta o no el ron ponche. A Doralis Mela no le gusta y a muchos les sorprendió. Para gustos los colores. No hay que tirarle “hate” a la “mijita” si a ella no le agrada esta bebida, no importa. El resto que sí le agrada que se tomen sus buenas botellas, pero no anden molestando a la presentadora.