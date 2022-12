Estoy de acuerdo...

¡Mentira no es! Doralis Mela tiene la razón en decir que a veces es mejor alejarse de algunos familiares, porque pueden hacerte daño. No la critico, pues aunque suene un poco cruel es la verdad. En ocasiones son los familiares son los que dan la puñalada por la espalda y te desean cosas malas. Lo ideal es irse lo más lejos de esas personas que te harán más daño.

Ya era hora

Supe que “Pasapalabra” supuestamente dice adiós. ¡Ya era hora! No es por nada, ni por tirarles “hate”, pero ese programa ya daba “full” pereza. Era muy aburrido y lo dejé saber muchas veces. No sé, ya como que se les había acabado la creatividad. No me gustaba para nada. Los capitanes me daban sueño y ni hablar de los invitados que solo iban a hacer payasadas.

¿Será?

¡Ay no! Yo espero que todo haya sido una confusión y esa que estaba en aquella fila haya sido otra persona y no Tatiana Vélez detrás de “El Maleante Caro”. También prefiero la opción de que haya sido ella, pero en una fila para comprar algo. La verdad es que no sé, ella necesita ayuda y no se la están dando. Debe seguir explotando su talento de maquillaje.