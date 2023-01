Muy bien

Me uno a esas personas que están bien contentas, porque regresa Víctor Ballesteros a “A lo Panameño”. Siento que nunca debió salir de ahí. Hace un buen trabajo, conoce de lo que está hablando y la gente lo quiere. Creo que fue una buena decisión, habían muchas personas que solo veían el programa por él. Sé que le va a ir muy bien. Lo felicito.

¡Susto!

¡No sean así! Pobre Chollykid y Nathy González, pensé que les había dado algo. Hasta a mí me hubiesen afectado esos petardos. Hubiese salido huyendo y tumbado las cámaras. Más vale que ninguno de los dos sufre del corazón. Las bromas son graciosas, pero, no se deben pasar. Algunos se rieron, pero a mí no me pareció tan agradable. Al menos ya están tranquilos.

Metido...

A Yedgar Carolina le gusta ver el mundo arder. Si la gente quería expresar algo sobre la muerte de Pelé deje que lo hagan, en qué le afecta a usted. Por eso que le tiran “hate” y después se queja. No meta sus narices donde no lo han llamado. Viva y deje vivir. No es su asunto. A usted no le gusta que se metan en su vida, por qué lo hace en la de los otros. No se busque un lío.