Gente mala

Ni modo, Doralis se tuvo que quedar sin regalos después de su viaje. Pero, qué sería lo que traía “La Tepesita” que ameritó que se lo decomisaran. Bueno, de la manera que sea ya los perdió. Algo que me llamó la atención es que hubo alguien que le dijo “montañera” a la presentadora, en tono de burla. No sé por qué la gente es así. No sean envidiosos.

Linda...

A mí sí me han gustado los “outfits”, que he visto hasta el momento, de Solaris Barba. No sé por qué la gente le está tirando “hate”. Para que se vea bonita no necesita obligatoriamente lentejuelas, ella ya es hermosa por naturaleza y sencilla se ve igual de linda. Le deseo lo mejor en esta competencia y esos malos comentarios póngalos en un saco y tírelos al mar.

¡Cuidado!

¡Ay Guadalupe! Usted tiene razón, algunas publicaciones de las redes sociales pueden despertar sentimientos negativos. Hay personas que solo están esperando el mínimo resbalón para hablar mal de los demás o simplemente les molesta la felicidad que pueden estar mostrando en sus redes sociales. Hay que tener cuidado, tal vez estén rodeados de gente mala.