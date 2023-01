¿Por qué la burla?

Vi a la gente burlándose de Liza Hernández cuando habló de su conexión con Dios. ¡Señores! No sean así, no se por qué el “hate”. Al contrario, qué bueno que la “mijita” tiene ese acercamiento con Dios. Capaz que más de uno de los que se burlan de ella, no la tienen. Andan por la vida y ni se acuerdan de Dios, ni aunque sea le dan gracias por respirar cada día. ¡No sean así!

Su asunto...

La ex miss Dianita Jaén entró al mundo de OnlyFans y la noticia ha causado toda clase de comentarios. Bueno, la verdad no es primera ni será la última, si ella quiere enseñar es su asunto. Además, le pagan por eso. Ella recoge su dinerito. No seamos así, hay unas que enseñan todo y gratis. Así que si ella quiere mostrar que lo haga, no es a ustedes a quien están viendo.

Reflexión

No debemos juzgar a la gente solo por lo que vemos, nadie sabe cómo está su interior. Quedé con la boca abierta al leer la reflexión de Dori Eleta. Contó que ha tenido que vivir experiencias bien difíciles. Hasta un intento de quitarse la vida. ¡Eso es fuerte! Bueno, al menos con esa publicación ella se desahogó un poco y eso es bueno. ¡Qué valiente al contar esto!