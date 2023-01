Nadie se salva…

Está fea la cosa, ya uno no puede ir tranquilo a un baile porque corres el riesgo de convertirte en víctima de los dueños de lo ajeno y ni los tipiqueros se salvan. “El canoso” quedó con un “mal sabor de boca”, luego de que le hurtaran su celular mientras compartía unos minutos con su público, después no se quejen si los artistas deciden no tener contacto con sus fanáticos.

¡Siéntese señora!

¿En qué mundo vive ella? Tatiana Vélez no analiza las cosas antes de hablar, ahora salió con que también fue amante. ¿Con qué nos saldrá después? Tengo la impresión de que ella vive en un mundo donde todas las cosas que dice y hace están bien, yo la verdad intento empatizar con ella, pero la verdad no puedo con su comportamiento errático. Necesita ayuda!

Ni me acordaba de ella…

Si la cosa es generar, lo logró. Ya había pasado mucho tiempo desde que Liz Baila fue tema de conversación y la “mijita” salió con la noticia de que es modelo de un calendario de vestidos de baño, el cual ni siquiera ha salido y ella se hizo una polémica mental. Nadie ha dicho nada, usted misma es la que quiere ver controversia donde no la hay. ¡Siguiente!