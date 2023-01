¡No entendí!

Cuando uno lanza un comentario que puede herir susceptibilidades tiene que estar preparado para recibir críticas, así que no entendí para qué “La Polla” soltó la frase “facturan, pero deudas” si no quería verse envuelta en dimes y diretes con los aludidos. Le queda de experiencia, piense bien las cosas antes de publicarlas porque las redes no están para humanos.

¿Hasta cuándo?

Todo Panamá se enteró de la crisis del matrimonio Vélez por culpa de Tatiana y la mamá se encargó de revolver las aguas nuevamente cuando ya el tema había pasado a segundo plano. No era necesario que publicara las intimidades de su relación, si perdonó o no la infidelidad de su esposo es problema suyo, son cuestiones que deben quedar en círculo familiar.

Cuento de hadas...

¡Enhorabuena! Sheldry Sáez y Giancarlo D'Agord secasaron en una boda digna de un cuento de hadas, hasta el mínimo detalle parecía sacado de una película de Disney. Se nota que la pareja se esmeró en los preparativos del enlace… Qué bueno, se nota que la pasaron bien en su día, les deseo que sean muy felices y que disfruten cada día el poder estar juntos.