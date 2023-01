¡Felicidades!

No quiero dejar pasar por alto el emotivo mensaje que publicó Orman Inniss para su hija Kriss, quien encontró en la música un refugio tras la muerte de su madre, tienen que escuchar a la “mijita”, tiene mucho talento y canta muy bien. Pronto se irá a estudiar a Berklee College of Music, ya que se ganó una beca, algo que tiene muy orgullo al “feo” más famoso de Panamá.

¡Enhorabuena!

Abner Benaim es uno de los mejores cineastas que tiene Panamá y no pienso discutirlo, el exitoso recorrido de sus creaciones, como “Plaza Catedral”, son un ejemplo de la fluidez con la que puede ir de un género a otro. Qué bueno que lo hayan tomado en cuenta y que su trayectoria sea celebrada con el ciclo “20 años de cine de Abner Benaim”.

¡Otra vez!

El tema de la vestimenta de algunas presentadoras de noticias nuevamente generó controversia. ¿Será envidia? No sé qué pensar, sin embargo, el hecho de que Delia Muñoz continúe saliendo en pantalla con los “outfits” que tantos comentarios ha generado me hace suponer que estos no contravienen con el código de vestimenta del canal de la 12 de octubre.