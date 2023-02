Bien

Me agrada la humildad de Lucho Pérez y esa no es de ahora que está empezando nuevamente de abajo, sino de siempre. Ojalá tenga mucha suerte en ese tema de los bailes típicos. El fin de semana vi que su primer baile no estaba muy lleno, pero lo importante es que ya dio ese primer paso. Poco a poco va a ir subiendo, porque sus adeptos lo apoyan. ¡Enhorabuena!

¿Qué tiene?

¡Qué bueno! La visita de Nathy González a la iglesia evangélica Su Casa, a la que acude el artista Principal, me gustó. Está muy bien buscar a Dios. La reflexión con el Todopoderoso. Veo que hay gente que se está burlando. ¡Señores, no sean así! No veo nada de malo en que ella haya ido. Si la "mijita" quería estar en ese lugar y la pasó bien, a ustedes en qué les afecta.

¡Ups!

Por un simple comentario vi que algunos casi crucifican a Karina Linnett. La "mijita" solo dijo que espera el 15 de febrero para cobrar y ya a unos ese comentario les cayó mal. Bueno, si ella no celebra el Día del Amor y la Amistad por algo será. Si le fue mal en el amor, no es la primera, ni será la última. Sí, ella lo puso con doble sentido, pero no veo que sea algo malo.