Más bien

Los Rabanes están a solo unos días de presentarse en el Festival de Viña del Mar, qué bien por ellos. “Mijitos”, les deseo lo mejor, pues ustedes saben hacer muy bien su trabajo, es algo que les apasiona. Espero que el Monstruo de la Quinta Vergara los traté bien. Bueno, a los panameños solo nos queda apoyarlos desde acá. Mucha suerte en esta aventura.

Metidos

La gente sí molesta. Como Jhonathan Chávez hizo su evento gratis, esa actividad donde grabó su video de su tema de Carnaval y donde todo era gratis, hasta las cervezas, hubo quienes dijeron que por qué mejor no regalaba útiles escolares o ayudaba a la gente necesitada. ¡Qué necedad! Nosotros no sabemos si él hace donaciones y no anda diciéndolo a todo el mundo.

Pereza

Ya me está dando pereza Sheldry Sáez, está bien que es su Instagram y puede publicar lo que sea, pero, ella es pura taquilla. “Mijita”, bájele dos rayas a su taquilla. De verdad que me desespera verla. Pero, algunos dirán que es la vida de ella, sí es cierto, pero ya aburre. Yo creo que hasta el esposo se siente incómodo con la taquilla de la empresaria.