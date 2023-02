Mira tú...

Oye, la MariGaby enseñando a su nuevo amor. ¡Eso está bien! Aunque insisto, todo a lo calladito es mejor, porque siempre salen los “haters” a salar la relación. Otra cosa, por qué se viste sin dejar nada a la imaginación. Sí, algunos me dirán que porque es su cuerpo y lo sé, pero se ven vulgares. ¿Quién dijo que para verse bonitas deben enseñar la vida y más allá?

¡Santo!

¡Ay no! No sean así, se han burlado de Kiara por presentar a su novio en las redes sociales para el Día de San Valentín. Sí, si no saben de qué Kiara hablo me refiero a la tipiquera. “Mijita”, con su permiso, tengo que decir que su novio es muy guapo, pero no es bueno andar ventilando la vida privada, ya sabe cómo son algunas personas, criticonas. Ojalá les vaya bien.

Metiche

¿Qué le importa a Flor Mizrachi que la gente use mascarilla dentro de su carro? Digo, ella puede opinar lo que sea, pero este comentario como que está fuera de lugar. Cada quien es libre de portar mascarilla donde quiera. Si hay gente que no se siente segura, no le veo nada de malo que se pongan su mascarilla. Si ella no quiere usarla es su problema, deje a los demás en paz.