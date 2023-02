¡Ojo con eso!

Cuando leí de los rumores de que Sofía Valdés expuso las supuestas infidelidades de su padre quedé sorprendida y procedí a buscar las pruebas, todo inició por un dichoso TikTok de la “mijita”, yo pienso que puede ser un simple “trend” o también una indirecta. Hay que tener cuidado con esas tendencias, así empiezan los chismes y después se están quejando.

Pero, qué necesidad…

¡Milka, Milka, Milka! Lo mejor hubiese sido tratar el tema de las personas que se autoinvitan a su casa exclusivamente con ellas en privado, pero no, las ganas de generar controversia pudieron más. Ya ven porque algunas caras del patio se ganan a pulso que los tilden de “taquilleros” y “payasos”. Se respeta que es su casa y decide quién entra o no, sin embargo, no era la forma.

¡Lujo!

No solo algunas caras femeninas del patio estuvieron por el Carnaval de Brasil, Paul Novoa (ex Big Brother) también estuvo entre el selecto grupo de invitados de la firma Jean Paul Gaultier. ¡Qué bueno! El “mijito” la pasó de maravilla y al parecer le está yendo muy bien, incursionó en la música y se está haciendo de una trayectoria artística tras su paso por la televisión.