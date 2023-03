¡Santo!

No han tenido piedad con Birna Quintero, quien esta semana publicó un “post” donde recordaba a su fallecido esposo. De inmediato salieron muchos a decirle que si lo hubiese extrañado como dice no se hubiese comportado como lo ha hecho, pues ha tenido ya varios novios. ¡Santo! Algunos insinuaron que era una hipócrita, porque no dudó en buscar otras parejas.

¡Ay no! Muchos quedaron confundidos con el tema de Gabriela Regueira y sus hijos. Algunos pensaron que era Chispín el del problema con los niños, pero no, la polémica es con su expareja. Es bueno aclarar porque no todos están empapados en el tema de la farándula nacional. ¡Ojo! Me refiero que no están pendientes de la vida de los artistas como Chispín.

Estoy de acuerdo con K4G, cómo le van a avisar de hoy para mañana que su niño no tiene cupo en la escuela, cuando el inicio del año escolar está a la vuelta de la esquina. ¡Eso no se hace! Ahora lo van a poner en corredera, de verdad que los administrativos del colegio actuaron mal o de mala gana. Claro, su molestia se comprende, cualquiera se hubiese enojado.