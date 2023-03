¡Bárbara!

No le vi nada malo al baile de Greeicy, creo que Liz Baila exageró. Greeicy es una artista y para hacer ese baile no necesariamente tenía que hacerlo con su esposo Mike Bahía. Liz no se estrese, está bien que ahora es sierva, pero cada quien decide lo que hace y reitero no veo que el baile haya sido como para asombrarse. Además, ella y el bailarín son profesionales.

No

¡Ay no! Roseta usted tiene que practicar más, por lo poco que vi cuando estaba bailando salsa en el programa creo que necesita de unas cuantas clases para pulirse. Me daban ganas de estar allá para decirle: “así no”. Y esa canción de Willie González estaba para tirar unos buenos pasos. Bueno, poco a poco puede ir mejorando, si es que está interesada, sino no importa.

¡Me gustó!

No creo en esas cosas de magia y demás, pero me parece que el “mago Austin” hace un buen espectáculo. Lo vi en Tu Mañana y de verdad me quedé concentrada en lo que hacía. El “mijito” ha practicado bastante y eso es lo importante. Aunque sabemos que solo es un “show” que él tiene trucos (nada mágico) para hacer desaparecer y aparecer cosas. ¡Me gusta!