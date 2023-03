La Columna de Doña Perla

¡Ay Santo!

Si bien es cierto que las personas pueden publicar lo que deseen en sus redes sociales, también considero que no se deben pasar. Doralis Mela, qué necesidad había de mostrar sus pies en las redes. Sé que ella dijo que era para "joder", pero era para generar. Usted es muy creativa, puede buscar otro contenido, uno que sea más enriquecedor. Solo es un consejo.

Bien simpática

¡Oye, de verdad que La Wachi está guapa! Aunque ya tenga sus añitos se conserva bien, mejor que muchas de 40. No obstante, también es cierto que a algunas mujeres les hace falta disciplina, todas podemos estar así de lindas en el sexto piso. Tampoco hay que negar que la facilidad económica también ayuda a mantenerse así y algunas no tienen. ¡Felicidades Profe!

Bien por él

Estoy viendo que Nigga está retornando a la escena musical o es que no hacía mucho escándalo, pero a mí parecer estuvo desaparecido y no por la pandemia, sino desde antes. Lo importante es que el panameño está haciendo en su país y fuera de este lo que desea. Me alegra mucho, él tiene a sus seguidores que están al pie del cañón. ¡Mucha suerte "mijito"!