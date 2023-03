La Columna de Doña Perla

¡No!

¡Tampoco así! No sé por qué hay gente tan mala, cómo van a llenarle el carro a Yedgar Carolina de excremento. ¡Se pasan! No sé qué mal les ha hecho el “mijito”. Esas son personas de mal corazón. Si Yedgar estaba tranquilo disfrutando de la actividad típica, por qué ir con saña a hacerle esa maldad. Después se andan quejando porque les va mal en vida. El karma existe.

¿Taquilla?

Oye, con el golpe que se tiene que haber dado Doralis Mela al caerse de esa hamaca, no me hubiesen quedado ganas de andar posando para un video en el grabando. Pero, debe ser que no sé dio tan duro y eso es bueno, porque un golpe de esa caída puede llegar a ser grave. O será que solo quiere taquillar, porque últimamente la veo muy por esa línea.

No me gustó

Angélica de la Cruz muy es buena cantante y qué chévere que esté en el conjunto de “El Mechi Blanco”, pero ese vestido que usó el día de su llegada a la agrupación, en los Bohíos Alegres, no me gustó para nada. Creo que pudo usar otro menos ajustado. Además. que ridiculez, ya la mayoría sabía que era ella la nueva cantante y va entrando cubierta con una capa. ¡Ay no!