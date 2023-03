La Columna de Doña Perla

Pienso igual

Creo que Anyuri tiene talento musical, pero no lo ha sabido explotar o sus asesores no son los mejores. Por eso pienso igual que muchos cuando la "mijita" lanza una canción, creo que recibe visitas y reproducciones porque van es a ver qué está enseñando y no porque estén interesados en la letra del tema. Debe asesorarse mejor, usted tiene talento sáquelo a flote.



Salud

Japanese, ahora lo más importante en su salud, no ande con ganas de generar polémica diciendo que usted no le pide nada a nadie. Sí es así, muy bien por usted, pero quédese callado, porque ya sabe como es el panameño. Si tiene que cantar para pagar las terapias y usted cree que lo puede hacer, proceda porque es por su salud, no le busque "la quinta pata al gato" con sus comentarios.

¡Qué necedad!

Ya la gente me está cansando con sus comentarios sobre los arreglos estéticos que se ha hecho Doralis Mela. Oye, no es nuevo, ella ya lo ha dicho varias veces. ¡Ojo! No estoy de acuerdo con ese tipo de intervenciones en ninguna mujer, pero es problema de ella si quiere tener "más plástico" en su cuerpo. Ya no es nuevo eso, déjenla. Y para Doralis, "mijita" ignore a esa gente.