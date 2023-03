Déjenla…

La gente si es metida, no comprendo por qué algunos siguen atacando a Lula López por la manera en cómo se viste e incluso por sus dientes. ¿Qué les pasa? Creo que ella se puede vestir como quiera, es su asunto. Además, la edad no te dice qué ropa debes usar, cada quien luce lo que lo haga sentir bien. ¡Bien hecho que Lula haya respondido!

¡Con todo!

Me alegra ver a Karen Peralta de nuevo por las redes sociales y más que lo haga para anunciar el nuevo negocio que tiene junto a su esposo. Además, me gustó que no la atacaron por lo ocurrido hace unas semanas. ¡Muy bien! Nadie sabe cómo va el proceso de sanar todo lo que le ocurrió, no le echemos más leña al fuego.

Felicidades

Oye, más bien que Liza Hernández va para la televisión, aunque no se saben muchos detalles de este paso por la pantalla chica, creo que le va a ir muy bien, pues ella sabe ganarse el cariño de la gente, aunque algunos hablen mal de ella. A la “mijita” todo le resbala y eso es lo mejor que puede hacer. ¡Siga siendo feliz con lo que hace!