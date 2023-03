¡Qué necios!

Oye, desde que Lucho Pérez arrancó con su agrupación musical, no lo sueltan. ¡Déjenlo ser! Por todo lo critican. No es nuevo que él sea cantante, por favor, dejen su intriga. Además, eso de que su logo es una copia del de Alejandro Torres ni es. Ni Torres ha mirado eso, van a criticar y tirar “hate” ustedes. No sean envidiosos, “mastiquen y traguen”.



Bien famosa

Ahora todos conocen a Yaneth Marín, digo por sus buenas obras, sobre todo por la calle que está haciendo con sus ganancias de OnlyFans. Hizo una buena jugada, todo este alboroto es para crear más morbo y, por supuesto, ganar más seguidores. No está mal, al final es su negocio y esto le ha permitido darse unos cuantos lujos, que muchos quisieran.



Con calma

Alejandro tome las cosas con calma, mire que ese ajetreo de los bailes, no es fácil y su cuerpo ya le empezó a mandar señales. No juegue con eso, tome las medidas en tiempo. Usted es un gran músico y tiene muchos compromisos, pero baje las revoluciones, no vaya hacer que le ocurra algo y entonces tenga que parar su carrera. Solo es un consejo, por si lo quiere escuchar.