Fuerte

Todo un enredo con el tema de que supuestamente Alejandro Torres no quiere cantadera en sus bailes. Mi pregunta es: ¿De dónde el trovador 'Lili' Samaniego sacó esa información? No estoy diciendo que el cantante de décima sea mentiroso, solo que hay que aclarar el tema y lo mejor es hablar con los implicados directos. Me gustaría saber quién le dijo eso a Samaniego. Alejandro dice que él no abrió su boca.

Muy bien

Erika Ender sigue dejando el nombre de Panamá en alto. La cantante me conmovió con sus palabras durante la entrevista con Adamari López en el programa "Hoy Día" de "Telemundo". Me gustó que dijera que su Guinnes World Record, por el proyecto TalenPro, es un premio que armó un país entero. Muy bien que reconozca el trabajo de todos los que la apoyan.

¡Santo!

"El Boza" está en Miami luego del incidente con el disparo. Dicen que anda preocupado, pero no es para menos, fue algo serio lo que ocurrió y su nombre quedó en medio del asunto. ¡Ay no! "Mijito", espero que esto le sirva de experiencia para que no ande junto a personas que no le van a traer nada bueno a su vida y a su carrera. Le digo esto, una vez más.