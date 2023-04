La Columna de Doña Perla

Anécdotas

¡Santo! Mira tú la anécdota de Michelle Simons y Mista Bombo. Bueno, al menos era leche materna y no otra cosa. Por supuesto, que el sabor no iba a ser muy agradable. Qué bueno que Michelle lo contó de lo más normal. Lo que me llama la atención es que, en aquel momento, cuando Mista Bombo sintió el sabor no para y lo botó de una vez, debe ser que fue un solo trago y va eso para adentro.

¡Ay no!

¡Roseta Bordanea es una tramposa! En el reto de cuántas canciones de salsa se sabían los presentadores del programa matutino, ella como que no conocía algunas e igual bailaba. ¡Trampa! Tenía que cantar. El Cholly Kid sí paraba de bailar cuando no se sabía una canción y es que así tenía que ser. El juego iba por esa línea, pero, ella menos perder. ¡Muy feo! Bueno, al final no importa, todo es un espectáculo televisivo.

Tienen razón

Le dicen a la “One Two” que se jubile. ¡Por una parte tienen la razón! Siento que no es un personaje que innova, siempre la misma cosa y eso sí que aburre. Siempre sus pelucas y la chabacanería. No sé, pero creo que le debe dar el lugar a otra persona que de verdad tenga algo nuevo que decir en el programa. Algunos me dicen que no vea el programa, pero paso el canal y me encuentro con este “show”.