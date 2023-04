¡Santo!

A mí sí me agrada la marcación del abdomen de Liza Hernández, si es o no gracias a las cirugías, tengo que decir que esto sería lo de menos, pues se ha mantenido, porque algunas se operan y no se cuidan, en menos de un año suben de peso. Ella dice que es gracias al gimnasio y puede que sea cierto, creo que su operación fue hace años. ¡Muy guapa!

No opinen sin saber

¡No sean así! Pobre Delyanne Arjona que se sentía mal de su estómago, que debió ser un momento complicado, y la gente molestando con el tema de que no ande haciendo dietas locas. ¡Señores! Más empatía, nadie sabe por lo que ha pasado. No debemos andar opinando sin saber y menos si es un tema de salud. No sabemos que nos puede pasar mañana.

Más bien

Me alegra que Neka Prila tenga su propia línea de productos "fitness". Ahora tiene una marca y todo. ¡Más bien! Espero que su emprendimiento progrese y crezca para que así no ande en esos "programas de televisión" que no son de mucho provecho. Ella me parece que es muy centrada en lo que hace. Le deseo lo mejor y no haga caso a los "hate".