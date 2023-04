¡Picando!

Oye, el nuevo tema de Lucho Pérez "Culpable inocente" está "bien pegado", pues es viral en TikTok y en otras redes sociales. Sin embargo, en TikTok le bloquearon el tema. ¿Por qué? La canción no menciona vulgaridad alguna ni nada que se le parezca. Todo es romanticismo. Yo he visto otras cosas en esa red social y no las bloquean. Usted es un duro, siga con su música.

No sean así

La gente sí es mala, hubo un grupo que dijo no conocer al futbolista panameño César Yanis. Bueno, eso puede ocurrir, pero no tiren "hate", el "mijito" está viviendo una etapa hermosa de su vida, pues su bebé ya nació. Pero, han salido a decirle de todo, hasta le dijeron que no posara para la foto sin suéter. ¿En serio? Dejenlo ser feliz, no sean así.

¡No, no y no!

Ya deberían dejar tranquila a Liz Baila, si ella quiere predicar la palabra es su asunto. Quiere hacer un cambio en su vida y eso está bien. Las reflexiones o el orar en las redes sociales, no tienen nada de malo. Ella hace un análisis y es válido, es su manera de pensar. Antes ella hacía destrampes y la criticaban, y ahora que se alejó de la vida loca, también la critican. ¡Qué va!