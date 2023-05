¡Santo!

Después de todas esas palabras llenas de amor de parte de Dímelo Flow a Jacky Guzmán, la “mijita” le dice que deben dejar que “el tiempo hable”. Hay quienes consideran que fue un viaje a la “friendzone”, pero yo no creo, lo que pienso es que ella va a dejar que todo fluya. Ellos hacen bonita pareja, pero ya no están para una relación intermitente.



¿Amor?

Otra que anda gozando las “mieles del amor” es Liza Hernández, pues anda acaramelada con Joako. ¡Eso está bien! Ojalá esta vez sea de verdad y les dure, porque estos son otros que andan que sí y que no. Creo que ya están grandes para andar en esas. Ellos hacen bonita pareja y se ve que están bien enamorados. “Mijitos”, ¿y el anillo para cuándo?



Tortolitos

Me siento feliz por Juanpi Dolande que anda enamorado. Él contó que tiene una relación sentimental con Lineth Hilton y al parecer las cosas van en serio. Tienen mucha química. ¡Más bien!. De hecho, he visto a Lineth en eventos familiares compartiendo hasta con su suegra. ¡Qué viva el amor! Solo espero que ella no se esté aprovechando de la fama de Juanpi.