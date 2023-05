¿Qué es eso?

Me da pena ajena con Yoani Ben, ese tema está malito. No sé quién le haya dicho que ella estaba preparada para cantar. ¡Dios mío! Le doy la razón a aquellos que dicen que le falta mucho. Ella debió seguir practicando más antes de tirarse al ruedo de la música. A esa canción no le encuentro ni pie ni cabeza. “Mijita”, si va a seguir en este mundo artístico, debe practicar bastante.



No haga caso

Lucho, “mijito”, no les haga caso a las malas lenguas, usted siga, que talento le sobra. Si les hace caso a esos comentarios les dará importancia a ellos, mejor es ignorar a esa gente envidiosa que no tiene nada más que hacer. De paso, le digo que su tema está bien pegajoso, eso sí que es una canción, no como la de otra por ahí. Va por buen camino, usted es un gran artista.

¡Ay Dios!

Jorge Gómez quería lucirse y le salió mal la jugada en el paseo familiar. ¿Cómo se le ocurre meter el carro casi al agua? Por gracioso quedó buscando ayuda. Lo importante es que salió del problema, aunque el paseo no salió como ellos esperaban por este pequeño incidente. Para la próxima piense bien antes de hacer cualquier hazaña, puede ocurrirle algo más serio.