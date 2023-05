Es cierto

Aunque a ella no le importa lo que digan de su voz, yo tengo que dar mi opinión. Sí, ya sé que nadie me la pidió, pero voy a decir unas cuantas cosas. A mí tampoco me gusta la voz de Doralis Mela, me da angustia cuando la escucho interpretando un tema de Alfredo Escudero. ¡Qué va “mijita”! Tiene que practicar más. Pero, lo importante es que ya dio el primer paso.



Usted tranquila

Sandra, no le haga caso a esa gente envidiosa, que con usted no van a poder. Contra esa cantidad de años de trayectoria en la música y el amor de su público no podrá nadie. Espero que sea verdad que usted no tiene aspiraciones políticas, porque ahí sí estaría fea la cosa. Manténgase alejada de ese tema. No le busque la quinta pata al gato, siga en su música.

¡Qué mal!

Pobre de “La Chechi” que está pasando un mal rato por culpa de los ciberdelincuentes, pues le han hackeado su cuenta, una vez más, para pedir dinero. ¡Qué situación tan incómoda! La primera vez que le hicieron eso fue porque estaban promocionando los Bitcoins, pero ahora quieren dinero. La gente lo que debe hacer es ponerse a trabajar y no afectar a los demás.