La Columna de Doña Perla

No sean así

Yo no creo que Jhonathan Chávez haya estado engomado, aunque la versión del resfriado tampoco me la creo, pues ese no se cura de la noche a la mañana y el sábado de una vez se fue a otro toque. Pienso que estaba cansado. Ese trajín de él, todos los días no debe ser fácil. Es un ser humano. No deben de criticarlo. Aunque sí le sugiero que trata de tener a alguien para que le haga la segunda.



Bien dicho

Oye, Yaneth Marín tiene toda la razón al decir que hay gente que abre las puertas de sus carros de manera brusca y raya a los otros autos. ¡No hagan eso, es una maldad! No les cuesta nada ser cuidadosos y respetar la propiedad ajena. Seamos más empáticos. Hoy pueden ser ellos, mañana les puede tocar a ustedes y de seguro no les va a agradar. ¡Ya saben!

Más bien

Me alegra que Roberto Durán siga muy cotizado, aún tiene una gran fanaticada y eso está muy bien. En el evento en Miami (Estados Unidos) muchos quisieron la foto con "Mano de Piedra". Eso me dio mucha satisfacción. Además, su personalidad es única. Sabe mantener a su público. Así deberían ser otras caras famosas del patio. Soy de las que considera que la humildad te hace una gran persona.