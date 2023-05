¡Qué valiente!

Oye, Daluna ha dejado a más de uno con la boca abierta, incluyéndome. ¡Muy valiente! La "mijita" rescató a una boa. A mí me hubiese dado algo solo con ver a ese animal. ¡Dios Santo! De verdad que la admiro, cómo agarró a ese reptil, con una rapidez y facilidad. No, qué va, solo de ver el video me da una angustia.

Creo que sí

Estoy de acuerdo con lo que le dijo la gente al presentador deportivo Samuel Anthony cuando le mostraba a Karen Chalmers un rico bocado, alto en calorías. Por salud y no solo él, sino todos debemos ver bien qué estamos comiendo. Hay que tener una alimentación balanceada para llevar una vida saludable.

No, no y no

Siento que Natalia González no tiene tacto para dirigirse a la audiencia cuando le hacen ciertas preguntas. A veces les da un "stop" directo. Si la persona que llama durante el programa está un poco desorientada del tema, ella debe redirigirla al tema central de buena forma. Por suerte, Robin siempre salva la situación.