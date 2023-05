Ver para creer

Oye, más bien por Jhonathan Chávez que obtuvo una placa de los 100 mil suscriptores en su canal de YouTube. Por otro lado, hay un grupo por ahí, que debe dejar la envidia. Hay gente a la que le gusta tirar leña al fuego. Dicen que "El Canoso" es novelero y antipático, pero hay otros que han dicho que el músico no es así. Yo creo que no es ridículo.

¿Hasta allá?

¡Vaya, vaya! Dímelo Flow anda bien enamorado, al punto que supuestamente se tatuó la G, inicial del apellido de su novia Jacky Guzmán. Miren hasta dónde llega el amor, ya ellos están como los famosos de la farándula de Hollywood. Bueno, ojalá este amor les dure para siempre y no solo sea un romance fugaz. A mí me encanta verlos en ese plan.

Madurez

Me pareció muy divertida la carta que le pasó Karen Peralta a Aristides Burgos cuando era una niña. Tenía 12 años y no podía participar en una obra de teatro, pero ella responsablemente le escribió a Burgos excusándose. ¡Este es un gran ejemplo! Por otro lado, me alegra que ya no ataquen a la "mijita" por los videos de hace unas semanas. Ella no merecía esos comentarios.